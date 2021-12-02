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Штормове попередження: на Львівщину йде хуртовина із мокрим снігом

Аліса Белей

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У п’ятницю, 3 грудня, у Львові та області прогнозують хмарну і вітряну погоду, а також сніг та хуртовину. Через погіршення погодних умов на Львівщині оголосили штормове попередження. Про це Львівському порталу повідомили в Українському гідрометцентрі.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла. Вдень також буде холодно, стовпчик термометра сягне максимальної позначки +1°C. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України по території Львівської області вечері 2 грудня, а також вночі та в першій половині дня 3 грудня будуть значні опади: дощ, мокрий сніг та сніг.

У південній частині Львівщини – сильний мокрий сніг з переходом в сніг. Подекуди налипання мокрого снігу, хуртовини. На дорогах ожеледиця.

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Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки та проявляти пильність та обережність, перебуваючи на вулиці.

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