Штормове попередження: на Львівщину йде хуртовина із мокрим снігом

У п’ятницю, 3 грудня, у Львові та області прогнозують хмарну і вітряну погоду, а також сніг та хуртовину. Через погіршення погодних умов на Львівщині оголосили штормове попередження. Про це Львівському порталу повідомили в Українському гідрометцентрі.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла. Вдень також буде холодно, стовпчик термометра сягне максимальної позначки +1°C. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України по території Львівської області вечері 2 грудня, а також вночі та в першій половині дня 3 грудня будуть значні опади: дощ, мокрий сніг та сніг.

У південній частині Львівщини – сильний мокрий сніг з переходом в сніг. Подекуди налипання мокрого снігу, хуртовини. На дорогах ожеледиця.

Реклама партнерів

Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки та проявляти пильність та обережність, перебуваючи на вулиці.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.