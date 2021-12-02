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На пожежі біля Львова отруївся димом 47-річний чоловік

Ольга Денисяка

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У середу, 1 грудня, в селі Зубра біля Львова загорівся житловий будинок. Під час пожежі отруївся димом 47-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

Так, о 22:40 год рятувальникам повідомили про пожежу в селі Зубра Львівського району. Займання трапилось на першому поверсі двоповерхового цегляного житлового будинку, розміром 80 кв м.

Коли пожежно-рятувальний підрозділ прибув до місця виклику, було видно, що одна кімната повністю охоплена вогнем. Люди, повідомили рятувальникам, що в будинку може бути чоловік.

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Пожежники знайшли 47-річного чоловіка, який лежав в сусідній кімнаті без свідомості та винесли його на свіже повітря. Згодом з’ясувалось, що він отруївся димом. Його в стані середньої важкості госпіталізували до Львівської обласної лікарні.

О 22:59 год. пожежу локалізували та о 23:11 год. ліквідували. Під час пожежі згоріли домашні речі на площі 15 кв м. Займання гасили семеро рятувальників та дві спецмашини.

Причину виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

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Фото: ДСНС

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