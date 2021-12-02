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На Львівщині поїзд насмерть збив людину

Аліса Белей

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У місті Жидачів, що є центром Жидачівської ОТГ Стрийського району, поїзд збив чоловіка. Він отриманих травм він загинув. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Фатальний випадок на залізниці стався у середу, 1 грудня, орієнтовно о 19:20 год на вулиці Вокзальна, 1 поблизу головної колії №1. Там з тілесними ушкодженнями виявили тіло 51-річного мешканця.

Правоохоронці з’ясовують всі обставини події.

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Фото: Google maps

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