На Львівщині поїзд насмерть збив людину

У місті Жидачів, що є центром Жидачівської ОТГ Стрийського району, поїзд збив чоловіка. Він отриманих травм він загинув. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.
Фатальний випадок на залізниці стався у середу, 1 грудня, орієнтовно о 19:20 год на вулиці Вокзальна, 1 поблизу головної колії №1. Там з тілесними ушкодженнями виявили тіло 51-річного мешканця.
Правоохоронці з’ясовують всі обставини події.
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Фото: Google maps
Аліса Белей