Подарунки на Миколая для дітей, що втратили дім через війну: як долучитися

У неділю, 5 грудня, у костелі святого Антонія, що на вулиці Личаківській, 49А буде встановлена ялинка з листами до Миколая від діток біженців зі Сходу України. Кожен охочий зможе взяти лист та купити дитині подарунок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Організатори запрошують долучитись до акції та підтримати тих, хто опинився в складних життєвих обставинах. Акція та вручення подарунків відбудеться із дотриманням всіх карантинних вимог 19 грудня в костелі святого Антонія Падуанського, що на вулиці Личаківській, 49.

«В час адвенту, або як ведеться казати «Різдвяний час», особливо потрібно робити добрі справи, піклуватись про тих, хто опинився в складних життєвих обставинах. На жаль, є багато сімей, які через війну на сході нашої країни змушені були покинути свої домівки та звичне життя.

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А зараз нерідко потребують підтримки. Наша акція для діток з сімей переселенців зі Сходу. Запрошуємо людей з добрим серцем долучитись до благодійної акції та подарувати дітям справжнє свято Миколая», – зазначив Микола Орач, настоятель релігійної громади парафії святого Антонія у Львові.

Контактна особа: Микола Орач, настоятель релігійної громади парафії святого Антонія у Львові, тел.: 067 946 76 90.