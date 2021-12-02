Львів’ян кличуть на виставку, присвячену протидії насильству

У Львівському палаці мистецтв відкрили виставку «16 історій жінок», аби привернути увагу суспільства до проблеми подолання насильства. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі «Жіночі перспективи».

На виставці можна побачити роботи художниці Тетяни Федяй та фотографині Марії Казван зі Львова. «16 історій жінок» – це світлини і портрети жінок, які пережили насильство. Деякі життєві історії доповнені також за допомогою відео, звуків, інші – за допомогою текстів.

Як наголошують організатори, найголовніше у цьому проєкті – щирість та сміливість жінок, які публічно розповіли свої історії, сповнені болю. Так, більшість історій, покладених в основу виставки, – це історії жінок, що звернулися за допомогою у Центр «Жіночі перспективи».

«В роботі над цим проєктом я працювала не лише з кольором, формою, а також з мовою рухів, світла та слова. Я пропустила кожну історію крізь себе і, сподіваюсь, донесла образ жінки, про яку мовчать. Жінки, яка вимушена стати сильною, аби протистояти кривднику і залишитись живою. Жінки, які вижили, бо побачили вихід, жінки, які зрозуміли, що з ними саме відбувається, та почали жити по-іншому, які наважилась говорити про це не для жалю, а щоб допомогти собі та іншим та які ще не вийшли із замкненого кола насильства», – каже мисткиня і художниця Тетяна Федяй.

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Портет художниці Тетяни Федяй

Інша співавторка виставки, фотографиня Марія Казван так розповідає про проєкт: «Тематика у нас була одна, проте якось опрацьовуючи роботу, фотографія сама випросила у мене спотворення. Ґлітч! Ґлітч – це напрямок у мистецтві, коли або нові витвори мистецтва, або роботи із класичного мистецтва навмисне руйнують. Чому я обрала використання деталей із ґлітчу? Насильство я бачу як ґлітч – помилку, як, можливо, радіацію, яка вибиває частинки ДНК і руйнує його. Насильство важко переживати, відновлюватись після нього, знаходити частини, які були зруйновані».

Виставка «16 історій жінок» є безкоштовною. У Львівському палаці мистецтв її можна оглянути до 10 грудня. Також роботи доступні й онлайн, подивитися їх можна за цим посиланням.

Додамо, що виставка приурочена до міжнародної акції «16 днів проти гендерно зумовленого насильства», яка щорічно триває в усьому світі з 25 листопада до 10 грудня і має на меті привернення уваги суспільства до проблем подолання гендерно зумовленого та домашнього насильства та захисту прав жінок.

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