«Замість Apple – підробка». Як не потрапити на шахраїв у Львові

Частка «сірої» техніки Apple на ринку в Україні становить до 90%. Абсолютна більшість покупців купують на українському ринку нелегальну техніку виробника Apple, або ж взагалі – дешеву підробку за ціною дорогого бренду. Саме у таку халепу нещодавно втрапив мешканець Львівщини, який купував у магазині техніки Apple у Львові партію навушників AirPods вартістю 16 тисяч доларів, проте вони не відповідають визначеному опису.

Власник мережі звинувачення щодо якості техніки відкидає. Відтак справа дійшла до суду, який розглядає її як шахрайство.

Львівський портал з’ясував деталі інциденту, а також розповідає, як не потрапити на шахраїв, купуючи техніку Apple.

«Купив партію AirPods за 16 тисяч доларів, а вони – підробка»

До редакції Львівського порталу звернувся мешканець Львівщини Руслан Грабовський. Молодий чоловік стверджує, що пів року тому його ошукали в одному з магазинів мережі One.Appel, що на проспекті Свободи у Львові. Він придбав партію навушників AirPods на суму більше 16 тисяч доларів. Однак, згодом виявилось, що техніка є підробкою.

«Я потрапив на шахрая, який обманув мене на 16 500 доларів. Купував навушники AirPods в одному з магазинів мережі One.Appel, гроші давав відразу готівкою. Коли принесли їх на перепродаж, то оптовий покупець помітив, що вага 127-ми пар є меншою, ніж зазвичай. Після чого ми почали відкривати упаковку за упаковкою, і зауважили, що вся партія навушників є підробкою», – заявляє Руслан Грабовський.

За словами хлопця, він відразу звернувся до продавця, аби той повернув гроші за підроблену техніку: підприємець спочатку погодився, однак потім буцімто почав погрожувати і відмовився повертати гроші.

«Коли з’ясувалось, що це підробка, я відразу ж подзвонив до продавця. Ми ніби домовились про повернення коштів, але йшли тижні і ніяких коштів він не повертав. Під час кожної зустрічі він приходив з так званими друзями по бізнесу, які мені погрожували. Згодом він сказав, що нічого повертати не буде», – розповідає покупець.

Після того, як чоловік оприлюднив цю інформацію у власних соцмережах до нього звернулись близько 30 людей, які також стверджують, що купували у того ж підприємця неякісні мобільні телефони, навушники, планшети, зарядні пристрої та іншу техніку відомого бренду.

За словами горепокупця, власником мережі магазинів One.apple.lviv. є підприємець Влад Осіпов.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, людина з таким ім’ям та прізвищем вже майже 10 років зареєстрована як фізична особа підприємець. Його вид діяльності – роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах та ремонт техніки.

«Нічого він у мене не купував»

Своєю чергою Львівський портал звернувся до підприємця Влада Осіпова, який відкидає всі звинувачення та переконує, що нічого Грабовському не продавав. Підприємець розповів, що Руслан Грабовський дійсно купував техніку в одному з магазинів його мережі, але не безпосередньо в нього, а в іншого продавця. Відтак чоловіки познайомились після того, як у покупця з’явились «проблеми з товаром», які Осіпов називає «робочими моментами».

«Ми вперше побачились, коли в нього з’явились проблеми з технікою. До того ми ніколи не бачились і ніяких коштів від нього я не отримував. Так, це магазин, де я є ФОП, але я ж не можу контролювати всі процеси. Це трапилось в моєму магазині, але це не мій товар і не я його продавав. Якщо хтось купує в магазині телефон, і в нього виникають проблеми, наприклад, з батареєю, то це робочі моменти. Товар в нього на руках, то як він може бути потерпілим. Потерпіла людина це та, та яка ні грошей, ні товару не має», – заявляє Осіпов.

Окрім того, підприємець переконує, що після того як покупець звернувся з зауваженнями щодо якості товару, йому запропонували обмін, або повернення. В Україні на той час офіційного представника Apple не було, відтак товар необхідно було відправити постачальнику закордон. Через пандемію цей процес міг затягнутись, а покупець чекати відмовився.

«Він сказав, що товар йому якийсь не такий і ми хотіли допомогти вирішити цю проблему. Продавець, який продав ці навушники, звернувся до постачальника, а постачальник перебуває не в Україні. Ми йому пропонували вивести товар закордон і замінити, або повернути. В Україні не можливо це зробити, бо в нас вся техніка Apple завозиться з-за кордону і перепродується. Через пандемію є певні нюанси і треба було зачекати. Він чекати не захотів, а пішов у поліцію і почав створювати мені проблеми», – пояснює підприємець.

Що кажуть у поліції

Самостійно вирішити конфлікт продавець та покупець не змогли, відтак Руслан Грабовський звернувся до правоохоронців, які відкрили кримінальну справу як шахрайство.

Речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська повідомила Львівському порталу, що наразі у справі триває досудове розслідування. Правоохоронці вже встановили усіх причетних до злочину: чотирьом особам повідомили про підозру у шахрайстві ( ст. 190 Кримінального Кодексу України).

Згідно з документами, які є в розпорядженні редакції Львівського порталу, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 ( шахрайство вчинене за попередньою змовою групою осіб), частиною 3 статті 190 ( шахрайство вчинене у великих розмірах) та частиною 2 статті 189 (вимагання). Якщо вину доведуть то продавцям загрожує до восьми років позбавлення волі.

Руслан Грабовський стверджує, що для підозрюваних вже обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, однак їх відпустили на волю через внесення застави.

Чому в Україні масово купують «сіру» техніку Apple і як відрізнити оригінал

Наразі в Україні техніка Apple реалізується через офіційного дистриб’ютора – компанію «ASBIS Україна». Вона стала офіційним дистриб’ютором Apple в Україні з 2017 року. Лише ця компанія завозить техніку в Україну, а продають її вже мережеві магазини. Сама Apple лише в червні цього року відкрила свій офіційний офіс в Україні. Компанія планує самостійно ввозити техніку в Україну та контролювати магазини офіційних дилерів, які надають послуги компанії в країні.

На відміну від техніки, що була офіційно завезена для продажу, є пристрої, що з’явилися на ринку нелегально та без сплати митних зборів і податків, їх називають «сірими». За оцінками учасників ринку, частка «сірого» імпорту Apple в Україні становить від 50% до 90%. Ціни на такі гаджети істотно нижчі за офіційні, оскільки продукцію ввозять зазвичай контрабандо без сплати податків.

Як пише Mind.ua, «сірий» товар – це не тільки порушення норм закону, його продаж суперечить принципам виробника, який не може гарантувати належне сервісне обслуговування такого пристрою. Телефон, який потрапив на полицю магазину в обхід офіційних каналів дистрибуції, може бути відновленим після ремонту та продаватися під виглядом нового. Сам по собі продаж відновлених телефонів – справа цілком легальна, але продавець зобов’язаний попереджати покупця про те, що телефон був відновлений після ремонту. Політика Apple забороняє продаж оригінальних компонентів на вільному ринку, тому телефон, відновлений не під контролем виробника, використовує неофіційні компоненти або компоненти, що вже були у вживанні.

Усі авторизовані Apple точки продажів продають тільки офіційну техніку Apple та мають відповідні сертифікати. Продавці зобов’язані показати їх за запитом покупця. У комплекті поставки кожного легального iPhone завжди є гарантійний талон компанії Asbis – ексклюзивного дистриб’ютора iPhone в Україні.

Перевірити легальність iPhone можна беспосередньо в магазині, на спеціальній сторінці сайту Apple, де для перевірки достатньо ввести унікальний серійний номер телефону.

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Фото: з особистого архіву Руслана Грабовського