Вулицю в селі на Львівщині визнали найдовшою в Україні

Вулицю Тараса Шевченка у селі Орів Дрогобицького району Львівщини внесли до Книги рекордів України як найдовшу в Україні. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Орів – найдовше та найбільше за площею село Львівської області. До 1967 року воно за площею було більшим навіть за Львів. Вулиця Тараса Шевченка має протяжність 14 кілометрів.

Заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко зазначив, що поблизу села зараз реалізують низку проєктів для залучення туристів зі всієї України.

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«Біля Орова розпочинається нацпарк «Сколівські Бескиди», у містечку Сколе буде цілий комплекс із еко-помешканнями для туристів – «глемпінгами» (комфортабельними кемпінгами), у Бориславі неподалік на початку цього року відкрився музей-аптека Йогана Зега, у Трускавці будуть реконструювати історичну віллу Гопляна, де працює музей художника Біласа. Ці всі заходи сприятимуть залученню туристів у цей край для його подальшого розвитку», – зазначив Юрій Бучко.

В околиці цього населеного пункту реалізовують проєкт «ВелоБескиди: розвиток пішохідно-трекінгової та велосипедної інфраструктури та триває будівництво оглядової вежі на території регіону Трускавець – Орів – Борислав – Східниця».

В Управлінні туризму і курортів повідомили, що територія поблизу села є однією з найбільш придатних в Україні для заняття дельтапланеризмом. Ще з 1934 року тут почали проводити 4-денні курси, згодом організували цілу школу. А вся річ у тім, що рельєф найкраще підходить для запуску дельтапланів при будь-якому напрямку вітру.

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Фото: ЛОДА