У Львові відреставрували фасад будинку товариства «Дністер»

У Львові відреставрували частину фасаду будинку колишнього українського страхового товариства «Дністер», що на вул. Руській, 20 у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

До і після реставрації

Так, відреставрували та відкрили фасади зі сторони вул. Підвальної та музею «Арсенал». Роботи з оновлення фасаду зі сторони вул. Підвальної вже також практично закінчені. Вартість реставраційних робіт склала 7 млн грн.

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Як розповіла начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко, роботи з відновлення фасів були досить складні.

«У поганому стані був карниз, значну частину якого замінили. Також труднощі полягали в тому, що будинок має багато кераміки, яка, в основному зверху, під карнизом, була пошкоджена. Довелось замінити її на копії. Майстрів з реставрації кераміки у нас немає, і ми знайшли фірму, яка виготовила копії таких плиток. Також реставратори віднайшли та повернули фасаду первісну колористику», – зазначила Лілія Онищенко.

Посадовиця додала, що, крім реставрації фасадів, тут закінчили роботи з відновлення покрівлі. А ще раніше, разом з Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ, відреставрували всі металеві елементи будівлі, зокрема, брами, решітки, балкони.

Також у будівлі заплановано відреставрувати та сходову клітку. «Маємо проєктно-кошторисну документацію на її реставрацію. Подавались на програму «Велика реставрація», але проєкт не переміг», – додала Лілія Онищенко.

Довідка. Будинок колишнього українського страхового товариства «Дністер» збудувало бюро львівського архітектора Івана Левинського у стилі гуцульської сецесії. Кам‘яниця є пам’яткою архітектури та пам’яткою історії, адже тут вперше на аматорській сцені виступав Лесь Курбас. Зараз у будинку розміщена міська поліклініка.