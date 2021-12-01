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Гроші на ідею: львів'ян закликають до участі в конкурсі розвитку міста

Аліса Белей

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До 21 грудня у Львові триває прийом заявок на конкурс соціально-культурних проєктів «Зробимо Львів кращим-2022». Головна мета – підтримати ідеї громадських організацій для розвитку міста Львова та надати матеріально-фінансову підтримку для їхньої реалізації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Учасниками конкурсу можуть бути громадські та інші організації, які зареєстровані як неприбуткові, діяльність яких поширюється на територію Львівської міської територіальної громади, за винятком релігійних організацій, політичних партій та бюджетних установ.

Цього року для громадських організацій запровадили такі напрямки:

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  • культура,
  • туризм,
  • освіта,
  • соціальний захист,
  • розвиток мікрогромад,
  • громадських ініціатив та співпраці із сусідніми громадами,
  • інформаційні технології та інновації,
  • поводження з відходами,
  • молодіжна політика,
  • спорт,
  • екологія,
  • підприємницькі ініціативи,
  • охорона здоров’я,
  • особистісний розвиток.

Мінімальний розмір гранту від Львівської міської ради становитиме 20 тис. грн, а максимальний – 100 тис. грн. Рекомендований розмір гранту буде до 50 тис. грн.

Для участі у конкурсі необхідно завантажити та заповнити аплікаційну формуподати проєкт на сайті Львівської міської ради.

Зазначимо, що до кінця року очікується реалізація 38 проєктів на загальну суму понад 2 млн грн.

Довідка. Програма діє з 2007 року. За останні 6 років громадські організації Львова подали понад 650 соціально-культурних проєктів, 217 з них отримали фінансову підтримку на загальну суму понад 11 млн грн.

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Фото – з мережі Інтернет

 

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