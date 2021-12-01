У десятьох промзонах Львова заборонили будівництво житла

Відтепер уже в десятьох промислових зонах Львова заборонили будувати житло і змінювати цільове призначення землі. «За» відповідну ухвалу під час сесії Львівської міськради 30 листопада проголосували 54 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, мерія внесла зміни до Програми перспективного розвитку промислових зон Львова, додавши до переліку ще шість локацій, де заборонено будівництво житла і зміна цільового призначення землі.

Тепер такий мораторій діє у десятьох промислових зонах:

«Сигнівка»; «Рясне-2»; «Рясне»; територія у районі вул. Городоцької, 172-174, вул. Гречаної; територія у районі вул. Зеленої, вул. М. Пимоненка, вул. Д. Січинського; територія у районі вул. Пасічної, вул. Зеленої; територія у районі вул. Б. Хмельницького, вул. Промислової; територія у районі вул. Бескидської, вул. Гайдучка, вул. Богданівської; територія у районі вул. Земельної, вул. Мележа, вул. Ковельської; територія у районі вул. Надійної, вул. Вулецької, вул. Межової, вул. Зеленої.

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Заборона на будівництво житла і зміну цільового призначення землі у всіх цих промислових зонах діє протягом найближчих 15-25 років.

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