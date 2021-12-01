Синоптики попереджають про похолодання і ожеледицю на дорогах

У Львівському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що по місту Львову та області 2 грудня на дорогах буде ожеледиця. Усіх учасників дорожнього руху закликають зважати на прогноз погоди й бути обачними. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Із минулого тижня всі комунальні підприємства, що задіяні у прибиранні вулично-дорожньої мережі, переведені в режим цілодобового чергування. Зокрема, йдеться про снігоприбиральну техніку. Тому, за необхідності, техніка виїжджає для посипання протиожеледними матеріалами магістральних вулиць, підйомів, мостів.

В разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, городян закликають повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.

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Водночас за даними Sinoptik, у четвер, 2 грудня, у Львові очікується хмарна погода, із короткочасним дощем. Впродовж дня температура повітря прогріється від 1 до 8 градусів тепла.

Значне похолодання прогнозують вже із п’ятниці, 3 грудня, коли з вечора стовпчики термометрів впадуть до 3-4 градусів морозу.

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