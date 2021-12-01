Поблизу Львова в канаві виявили тіло чоловіка

У середу, 1 грудня, у селі поблизу Львова у канаві виявили тіло чоловіка. Інформацію про цей випадок Львівському порталу підтвердила речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.

За словами Світлани Добровольської, трагічний випадок трапився вранці у селі Підбірці, що в Личаківському районі Львова. Там у канаві біля дороги виявили труп чоловіка.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлюються всі обставини смерті та особу чоловіка.

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Фото: Оксана Чаглій