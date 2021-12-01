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Львівські медики врятували 13-річного хлопчика з важкими травмами після ДТП

Аліса Белей

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Медики дитячої лікарні Львова, що на вулиці Пилипа Орлика  понад 4 годин оперували 13-річного хлопчика, який отримав важкі травми, потрапивши в ДТП. Про це йдеться на сторінці у Facebook медзакладу.

Аварія сталась у середу, 10 листопада, поблизу села Новий Милятин Золочівського району. Там на трасі Київ – Чоп 50-річний водій мінівена Nissan Note, мешканець Львова, збив пішохода. Швидкою дитину госпіталізували до лікарні.

Медики діагностували в дитини: забій головного мозку важкого ступеня з контузійно-геморагічними вогнищами в лобних частках, множинні переломи склепіння черепа та лицевого черепа, закритий перелом обох кісток правої гомілки та пневмоторакс.

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Стан дитини був вкрай важкий. Першими до оперативного втручання взялися ортопеди-травматологи. Так, хлопчику виконують операцію з репозиції та металоостеосинтезу кінцівок.

Тоді нейрохірурги провели первинну хірургічну обробку верхньої повіки та надбрівної ділянки з пластикою верхньої повіки. І дитину перевели до відділення інтенсивної терапії.

Після стабілізації соматичного стану та ліквідації пневмотораксу, отоларинголог, офтальмолог, нейрохірург та щелепно-лицевий хірург розпочали операцію з репозиції та металоостеосинтезу кісток уже лицевого черепа.

У лікарні зазначають, що операція була складна. Тривала 4,5 години та пройшла без ускладнень. Сьогодні хлопчик уже готується до переведення з відділення інтенсивної терапії у палату відділення нейрохірургії.

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Фото: Дитяча лікарня на Орлика. Львів

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