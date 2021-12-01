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Філармонія запрошує на «Рецепти кави від пана Дзюня»

Андрій Котенський

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Львівська національна філармонія запрошує гостей на кавовий «майстер-клас», на якому відомий учасник легендарного театру «Не журись», Пан Дзюньо (Богдан Рибка), подасть смачні рецепти львівської кави зі смаком галицьких жартів, ароматом веселих пісень та з вершками запальних танців. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Коли ще львівські бруковані вулиці не були задекоровані рекламою, задимлені автівками, а пахли терпким ароматом каштанів, свіжоспеченими прецлями та кавою, по Академічній ще їздили ровери і фіакри, Пляцом Пруса деренчали молоді трамвайчики, мало не в кожній кав’ярні було чути звуки акордеона, скрипки, труби, барабана. Звучали пісні українські, польські, єврейські… жагучі танго, фокстроти, меланхолійні вальси…

Та й тепер романтична атмосфера сучасного Львова приваблює своїм особливим мистецьким шармом. Ось тут і народився образ львів’янина-філософа з витонченим почуттям гумору, який знає безліч цікавих історій, і не тільки…

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Вишукане товариство пана Дзюня підтримає колоритна коліжанка пані Мірця (Мирослава Сидор), солісти Львівської філармонії –  Ліля Коструба, Ірина Жовтолист, Оксана Савіцька, знані артисти Роман Біль, Леся Бонковська та улюбленці львівської публіки – Академічний інструментальний ансамбль «Високий Замок» та Шоу-балет «Едельвейс».

Дійство відбудеться у неділю, 5 грудня, о 18:00.

Інформація про подію та квитки за посиланням: Philharmonia

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