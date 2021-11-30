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У Львові судитимуть 47-річного торговця наркотиками

Аліса Белей

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У Львові правоохоронці оголосили підозру 47-річному львів’янину, який торгував на Львівщині канабісом та психотропною речовиною PVP (солі). Про це Львівському порталу повідомили в відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, 47-річний львів’янин,неодноразово судимий за наркозлочин, розповсюджував на території Львівщини канабіс та психотропну речовину PVP (солі).

Під час обшуків, проведених за місцем його проживання, поліцейські виявили, вилучили та скерували на експертизу значну кількість канабісу, пристрої для викурювання психотропної речовини PVP (солі), а також гроші від продажу наркотиків.

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Слідчі поліції повідомили зловмиснику про підозру ч. 2 ст. 307 за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин.

Санкція статті передбачає максимальне покарання – позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває та вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Фото: поліція

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