У Самборі впіймали викрадача мікроавтобуса

На Львівщині поліцейські затримали викрадача мікроавтобуса. За скоєне 30-річному жителю Самбора загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслубі поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, 29 листопада, близько 16.40, на оперативну лінію «102» надійшло повідомлення від 50-річного мешканця одного сіл Самбірського району про викрадення його автомобіля Ford Transit, що був припаркований поблизу будинку.

Орієнтування на викрадений автомобіль були надіслані в усі підрозділи поліції Львівщини.

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Невдовзі співробітники патрульної поліції Самбірського районного відділу поліції виявили викрадений автомобіль у Самборі та затримали водія, який ним керував – 30-річного місцевого мешканця.

За фактом викрадення автівки відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

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