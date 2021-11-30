У МОЗ розповіли, як розпізнати діабет 1 типу у дітей

В Україні налічується близько 10 тисяч дітей, що страждають на діабет. У більшості з них спостерігається інсулінозалежний діабет 1 типу, який називають ще «дитячим» або «підлітковим» діабетом. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

Інсулінозалежний тип діабету належить до аутоімунних захворювань, тобто до тих, що викликані агресивною реакцією імунітету стосовно власних клітин організму. На жаль, причини такої реакції досі невідомі.

Найчастіше діабет першого типу проявляється у дитячому чи підлітковому віці, рідше – у зрілому. Діабетична кома є крайнім проявом захворювання, коли не було вчасно поставлено діагноз та здійснено медичну допомогу, адже близько половини пацієнтів не знають про своє захворювання до появи серйозних ускладнень.

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Як розпізнати діабет 1 типу

Несвоєчасно встановлені діагнози та тяжкі ускладнення є наслідком того, що на первинні симптоми часто звертають недостатньо уваги.

Серед основних первинних симптомів можна перерахувати:

відчуття сухості у роті,

постійна спрага,

часте сечовипускання,

порушення сну через часті позиви до сечовипускання,

загальна слабкість, млявість, швидка стомлюваність,

втрата ваги,

погіршення зору.

Як розпізнати кетоацидоз

Одне з частих ускладнень діабету першого типу – кетоацидоз – є спробою організму заповнити нестачу енергії (адже глюкоза не засвоюється) спалюванням жиру, у якому виділяються кетонові тіла.

Кетоацидоз (присутність у крові великої кількості токсичних кетонових тіл) проявляється такими симптомами:

запах ацетону з рота,

запаморочення,

блювота,

болі в животі,

пришвидшене серцебиття,

втрата свідомості,

кома.

Часто до лікаря звертаються лише після появи симптомів кетоацидозу, адже це ускладнення несе загрозу життю. Тому важливо знати та відстежувати появу первинних симптомів діабету першого типу у себе чи своїх близьких, особливо дітей.

Де отримати знання про діабет 1 типу

Діабетична освіта здатна забезпечити пацієнтів з діабетом необхідними знаннями, вміннями та навичками, щоб запобігти розвитку тяжких хронічних ускладнень, до яких призводить дане захворювання.

Доступність пацієнтів до шкіл самоконтролю в Україні є низькою і пропорційно зменшується із розміром населеного пункту, де проживають ці пацієнти. Особливо зараз, під час пандемії Covid-19, коли кількість нових пацієнтів збільшується, а можливості отримати знання з самоконтролю діабету немає.

Тому, Київський благодійний фонд «Діабетик» разом з ГО «Знай, що ти їси» за підтримки Центру громадського здоров’я МОЗ України виступили з ініціативою та створили унікальну освітню онлайн-платформу для пацієнтів з інсулінозалежним діабетом (діабетом 1 типу) – Сімейну академію: «Діабет від А до Я».

Проходження безкоштовної онлайн-школи допоможе підняти обізнаність серед населення з різних куточків України щодо цукрового діабету, навчити людей з діабетом долати страх та приборкувати свою хворобу, щоб жити повноцінним життям.

Навчання складається с чотирьох модулів. У першому модулі особлива увага приділяється діабету 1 типу та питанням догляду за дітьми з діабетом. Також ви дізнаєтесь про методи профілактики ускладнень діабету та особливості догляду за людьми з ускладненнями.

Розпочати навчання можна вже сьогодні, або будь в який зручний для вас час за посиланням Сімейна академія «Діабет від А до Я».

Навчання доступне тільки зареєстрованим відвідувачам, після успішного проходження навчання слухачі отримують сертифікат.

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Фото – з мережі Інтернет