ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові позашляховик збив 73-річну бабусю

Аліса Белей

|

У понеділок, 29 листопада, у Львові на вулиці Антоновича Nissan Rogue збив 73-річну жінку. Внаслідок ДТП вона отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася о 10:30 на вулиці Антоновича, що у Франківському районі. За даними поліції, жителька одного з сіл Львівського району, 34-річна водійка позашляховика Nissan Rogue, скоїла наїзду на 73-річну львів’янку. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була доправлена до лікарні.

За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Фото: поліція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
У Львові обговорили роль громадських організацій у правовій державі
Омелян ШЕВЧУК
У Львові обговорили роль громадських організацій у правовій державі

26 листопада у Львові під час круглого столу на тему «Роль громадських організацій у правовій державі» відбулися публічн...

Чому у Львові «зависли» проєкти Громадського бюджету-2020
Наталя ДУЛЯБА
Чому у Львові «зависли» проєкти Громадського бюджету-2020

У Львові – критично низький показник реалізації Громадського бюджету-2020. Станом на кінець листопада він становить лише...

Як отримати водійські права без хабарів. Покрокова інструкція
Вероніка РОЙ
Як отримати водійські права без хабарів. Покрокова інструкція

В Україні давно існує міф, що отримати посвідчення водія можна лише через хабар. Такої думки притримуються близько 90% л...

Штам «Дельта+»: особливості, симптоми та постковідний синдром 
Аліса БЕЛЕЙ
Штам «Дельта+»: особливості, симптоми та постковідний синдром 

Штам коронавірусу «Дельта» мутував – у нього з’явилися нові симптоми. Новий штам назвали «Дельта+», а з основних його си...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів