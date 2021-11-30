У Львові позашляховик збив 73-річну бабусю

У понеділок, 29 листопада, у Львові на вулиці Антоновича Nissan Rogue збив 73-річну жінку. Внаслідок ДТП вона отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася о 10:30 на вулиці Антоновича, що у Франківському районі. За даними поліції, жителька одного з сіл Львівського району, 34-річна водійка позашляховика Nissan Rogue, скоїла наїзду на 73-річну львів’янку. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була доправлена до лікарні.

За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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