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СБУ заявила про розслідування підготовки до держперевороту в Україні

Ольга Денисяка

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Служба безпеки України почала розслідування кримінального провадження за фактом готування державного перевороту в Україні. Про це Львівському порталу повідомили в СБУ.

Зазначається, що у справі фігурують окремі громадяни України та Росії. Зараз триває досудове розслідування.

«Головне слідче управління СБ України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади. Провадження відкрито за ч.1 ст. 109 Кримінального кодексу України – за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади», – йдеться в повідомленні.

Більше деталей наразі в СБУ не розкривають та обіцяють повідомити про хід розслідування згодом.

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Як повідомляв Львівський портал, 26 листопада на пресмарафоні президент Володимир Зеленський заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов може бути причетним до підготовки державного перевороту за участі Росії. Детальніше про це читайте тут.

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