Райадміністраціям Львова куплять чотири кросовери Skoda Kodiaq

ЛКП «Ратуша-сервіс» купить у кредит чотири кросовери Skoda Kodiaq для районних адміністрацій Львова. «За» відповідну ухвалу 30 листопада під час сесії Львівської міськради проголосував 51 депутат, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, депутати дозволили ЛКП «Ратуша-сервіс» купити в кредит чотири автомобілі Skoda Kodiaq (Style) для районних адміністрацій Львова.

Йдеться про чотири кросовери вартістю 34 265 доларів кожен. Тобто загалом на позашляховики для райадміністрацій Львів збирається витратити 137 060 доларів. Купувати автомобілі будуть у кредит до 10% річних, повернути позику потрібно протягом трьох років.

Реклама партнерів

Як обирали службові авто для райадміністрацій

Ще раніше у мерії нарікали, що автопарк районних адміністрацій є застарілим, тому й запропонували його оновити. При цьому про конкретну марку авто не йшлося, це мали визначити профільні депутатські комісії спільно з головами адміністрацій.

На засіданні бюджетної комісії 13 жовтня керівництво райадміністрацій наполягало на придбанні кросовера середнього класу з повним приводом, щоб можна було їздити населеними пунктами Львівської громадами. Як приклад називали Mitsubishi Outlander.

Тоді ж голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля відзначив, що не проти влітку й на велосипеді їздити, проте він не розуміє, як це робити взимку, коли «їдеш за пісконосієм».

Члени бюджетної комісії також зауважували, що не бачать потреби у такому позашляховику саме для Галицької райадміністрації, адже у цьому районі немає бездоріжжя. На це Андрій Зозуля закликав дотримуватись «корпоративної етики», таким чином натякнувши, аби в Ратуші не робили різниці між райадміністраціями.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.