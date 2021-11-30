Перший день зими на Львівщині буде сніжним

У середу, 1 грудня, у Львові та області прогнозують хмарну і вітряну погоду, а також сніг. Про це Львівському порталу повідомили в Українському гідрометцентрі.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла. Вдень буде дещо тепліше, стовпчик термометра сягне максимальної позначки +4°C. Вітер західний, 7-12 м/с.

Хмарно. Вночі падатиме сніг, вдень він посилиться, подекуди обіцяють сніг із дощем.

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Мешканців Львівщини закликають дотримуватися правил безпеки на дорозі, а водіїв – дотримуватись швидкісного режиму. Зважаючи на непрості погодні умови у Львові та в області чергує важка техніка, аби при потребі почати розчищення і посипання піском доріг.

Додамо, що 1 грудня в Україні вшановують пам’ять святих Платона і Романа. У народі цей день називають зимовказівником, оскільки погода цього дня визначає погоду всієї зими.

За народними прикметами, якщо зранку тепло, то на початку зими буде відлига, холод і хурделиця опівдні – такою бути середині зими, а якщо ж під вечір закрутить заметіль, то зима цьогоріч піде неохоче.

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