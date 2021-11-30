Невідомі ввірвались у салон краси в центрі Львова і підпалили його

У вівторок ввечері, 30 листопада, невідомі увірвались у салон краси на вул. Шота Руставелі, 20, викрали цінні речі, після чого підпалили його. Постраждалих немає. Про це повідомляє Львівський портал.

Перший про цей випадок сповістив журналіст Василь Хомин, який став очевидцем події. За його словами, бандити напали на салон краси у центрі міста, а потім підпалили приміщення.

«Невідомі, за словами постраждалих, увірвались в салон на вул. Шота Руставелі, покидали персонал на підлогу, забрали цінні речі і наостанок підпалили приміщення. Кажуть, що в приміщенні залишилась ще одна людина, її намагаються врятувати», – написав журналіст у Facebook.

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На місце події прибули рятувальники та правоохоронці. З приміщення вивели жінку, яка, злякавшись, сховалась у підвал. Вона не постраждала.

Загасити пожежу у салоні краси вдалося орієнтовно через пів години – о 19:48 год. Вогонь встиг знищити речі на площі 8 м кв.

У поліції подію наразі не коментують. На місці працювала слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини.

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Фото: ДСНС