На Львівщині виявили звалище небезпечних медичних відходів

Правоохоронці викрили підприємство, яке замість спалювання небезпечних медичних відходів скидало їх на звалища у Київській, Миколаївській та Львівській областях. Загалом знайшли шість тонн відходів, зокрема й від інфекційних лікарень, де проходять лікування хворі на COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Поліцейські встановили, що учасники угруповання, порушуючи правила та норми, встановлені для запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, упродовж 2020-2021 років одержали для утилізації від представників закладів охорони здоров’я понад 6 тисяч тонн небезпечних медичних відходів.

Йдеться про пробірки з кров’ю та іншими біологічними рідинами, медичні рукавички, шприци, голки, бинти, які використовувалися, зокрема, й в інфекційних лікарнях та відділеннях, де лікують хворих на COVID-19.

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Для цього зловмисники використовували підконтрольне собі товариство. Надалі замість спалювання скидали небезпечні медичні відходи на земельні ділянки у Київській, Миколаївській та Львівській областях.

Окрім того, після анулювання у квітні 2021 року ліцензії на операції у сфері поводження з небезпечними відходами, службові особи даного товариства, не маючи вже ані законної, ані фактичної можливості здійснювати таку діяльність, діючи з корисливих мотивів, продовжили укладати договори на утилізацію медичних відходів. У результаті зловмисники заволоділи коштами у розмірі понад пів мільйона гривень.

29 листопада двом особам повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою), ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням), ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про повідомлення про підозру ще трьом особам та обрання всім фігурантам запобіжного заходу.

Зловмисникам може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

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