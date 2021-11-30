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На Львівщині судитимуть жінку, яка облаштувала вдома нарколабораторію

Аліса Белей

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Прокуратури Львова скерували до суду обвинувальний акт стосовно жінки, яка в себе вдома облаштувала нарколабораторію, у якій виготовляла амфетамін. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Розслідування встановило, що у смт Запитів Кам’янка-Бузького району Львівської області у себе вдома жінка облаштувала нарколабораторію, в якій виготовляла амфетамін.

Окрім цього, під час обшуку за місцем її проживання правоохоронці виявили та вилучили психотропні речовини, прекурсори та обладнання, призначене для виготовлення психотропних речовин.

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Прокурори скерували до суду обвинувальні акти за чотирма статтями: незаконне виробництво наркотичних засобів, за зберігання, перевезення чи пересилання, а також за викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів та організацію місць для їх виготовлення.

Максимальне покарання за вчинення вказаних кримінальних правопорушень передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна.

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