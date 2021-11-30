Львів’ян закликають допомогти організувати свято Миколая для дітей захисників

Громадська організація «Родин полеглих Героїв Львівщини» організовує свято для діток загиблих Героїв Львова та дітей з інвалідністю воїнів АТО / ООС (зокрема й загиблих воїнів). Усіх, хто має змогу, запрошують допомогти. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

«У Львові є близько 120 діток до 18 років, яких ми хочемо запросити на свято та привітати з днем Святого Миколая, та близько 70 діток з інвалідністю – живих та померлих Героїв, яких ми також привітаємо з Миколаєм», – зазначають у ГО «Родин полеглих Героїв Львівщини».

Усі, хто хоче долучитись до свята, можуть закупити подарункові бокси. Також можна долучитись фінансово. Реквізити: 4441 1144 4544 7368 Родич В.О. 4149499383909668 Білик Г.Є.

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