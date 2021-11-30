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Двоє чоловіків отримали опіки під час пожежі в квартирі в Миколаєві

Ольга Денисяка

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У понеділок, 29 листопада, у Миколаєві на Стрийщині загорілась квартира. Під час займання отримали опіки двоє чоловіків. Окрім того, рятувальники евакуювали з будинку сімох людей. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

29 листопада о 14:45 рятувальникам повідомили, що в Миколаєві загорілась квартира на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Д. Галицького, 15а.

На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу  до місця виклику з вікон квартири вибивався дим. Чоловік стояв на балконі і кликав на допомогу. Рятувальники за допомогою висувної драбини дістались балкону і зняли чоловіка. Врятований повідомив, що в квартирі перебуває його товариш.

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Вогнеборці відразу почали розшукувати чоловіка у задимленому помешканні. Рятувальники вивели на свіже повітря чоловіка та передали медикам.  Аби гарантувати безпеку людям, рятувальники вивели на свіже повітря сімох людей, з них двоє дітей.

О 15:07 пожежу локалізували та о 15:32  ліквідували. Двох чоловіків попереднім діагнозом опіки спини І-ІІ ступеня важкості та в стані шоку госпіталізували до КНП «Миколаївської МЛ».

Причину виникнення займання встановлюють  правоохоронці.

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Фото: ДСНС

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