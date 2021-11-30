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ДТП з автобусом заблокувала об’їзну дорогу Львова

Наталя Дуляба

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Біля села Холодновідка сталась масштабна аварія, яка заблокувала рух Західним обходом Львова. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Про ДТП правоохоронці повідомили орієнтовно о 17:40 год. Наразі відомо, що на об’їзній дорозі Львова біля села Холодновідка зіткнулись легковик і автобус. В аварії є потерпілі, проте більше деталей поки не кажуть.

Рух цією ділянкою об’їзної дороги Львова є ускладнений.

«Через ДТП із потерпілими на дорозі Західний обхід Львова біля села Холодновідка ускладнений рух. Патрульні забезпечують реверсний роз’їзд», – кажуть у патрульній поліції.

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Всі деталі встановлюються.

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Фото: патрульна поліція, Варта 1

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