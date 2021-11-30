Частина Львова залишилась без води

30 листопада з 09:00 год. до 20:00 год. частини Шевченківського, Залізничного і Франківського районів будуть без води. Через те, що на вул. Шевченка – вул. Юнаківа підключатимуть новий водопровід. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.
Без води будуть вулиці:
- Татарбунарська
- Моринецька
- Яворівська
- Кирилівська
- Шевченка (парна сторона від №2 до №164, непарна сторона від №11 до №115)
- Луцького
- Юнаківа
- Бортнянського
- Єрошенка
- Золота
- Гуні
- Турянського
- Яцкова
- Скляна
- Сосенка
- Пстрака
- Хорватська
- Шведська
- Клепарівська
- Я.Мудрого
- Магазинова
- Гушалевича
- пл. Князя Святослава
- О.Степанівни
- Кв.Основ’яненка
- Сорохтея
- Комарова
- Ясна
- Залізнична
- Стороженка
- Чоловського
- Щекавицька
- Братів Міхновських
- Вернигори
- М. Вовчка
- Морозенка
- Кооперативна
- Одеська
- Голубовича
- Хотинська
- Коротка
- Стародубська
- Перова
- Городоцька (парна сторона від №44 до №110, непарна сторона від №85 до №151)
До таких вулиць воду подаватимуть з пониженим тиском (до третього поверху):
- Озаркевича
- Сєченова
- Шептицьких
- Війтовича
- пл. Кропивницького
- Меретина
- Ангеловича
- Шептицького
- Карпінського
- Архітекторська
- Бібліотечна
- Професорська
- пл.Шашкевича
- Технічна
- Рилєєва
- Матейка
- Новаківського
- Устияновича
- С.Бандери
- Тобілевича
- Чернівецька
- пл. Двірцева
- Головацького
- Декарта
- Одеська
- Шараневича
- Затишна
- Чупринки
- Мельника
- Васильківського
- Героїв УПА
- Опільского
- пл. Липнева
- Сорохтея
- Горської
- Сар’яна
- Федьковича
- Антоновича (парна сторона від №4 до №48, непарна сторона від №7 до №37)
- Русових
- Старицького
- Єфремова
- Новий Світ
- Глибока
- Політехнічна.
Окрім того, у Франківському районі без води буде вся вул. Перфецького і вул. Володимира Великого (48,48а,50,50а,52,54,56,58).
Після завершення ремонту вуличний водопровід промиють. В цей час можливо погіршиться якість води: забарвиться окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
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Ольга Денисяка