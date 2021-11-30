ОСТАННІ НОВИНИ

Частина Львова залишилась без води

Ольга Денисяка

|

30 листопада з 09:00 год. до 20:00 год. частини Шевченківського, Залізничного і Франківського районів будуть без води. Через те, що на вул. Шевченка – вул. Юнаківа підключатимуть новий водопровід. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Без води будуть вулиці:

  • Татарбунарська
  • Моринецька
  • Яворівська
  • Кирилівська
  • Шевченка (парна сторона від №2 до №164, непарна сторона від №11 до №115)
  • Луцького
  • Юнаківа
  • Бортнянського
  • Єрошенка
  • Золота
  • Гуні
  • Турянського
  • Яцкова
  • Скляна
  • Сосенка
  • Пстрака
  • Хорватська
  • Шведська
  • Клепарівська
  • Я.Мудрого
  • Магазинова
  • Гушалевича
  • пл. Князя Святослава
  • О.Степанівни
  • Кв.Основ’яненка
  • Сорохтея
  • Комарова
  • Ясна
  • Залізнична
  • Стороженка
  • Чоловського
  • Щекавицька
  • Братів Міхновських
  • Вернигори
  • М. Вовчка
  • Морозенка
  • Кооперативна
  • Одеська
  • Голубовича
  • Хотинська
  • Коротка
  • Стародубська
  • Перова
  • Городоцька (парна сторона від №44 до №110, непарна сторона від №85 до №151)

До таких вулиць воду подаватимуть з пониженим тиском (до третього поверху):

  • Озаркевича
  • Сєченова
  • Шептицьких
  • Війтовича
  • пл. Кропивницького
  • Меретина
  • Ангеловича
  • Шептицького
  • Карпінського
  • Архітекторська
  • Бібліотечна
  • Професорська
  • пл.Шашкевича
  • Технічна
  • Рилєєва
  • Матейка
  • Новаківського
  • Устияновича
  • С.Бандери
  • Тобілевича
  • Чернівецька
  • пл. Двірцева
  • Головацького
  • Декарта
  • Одеська
  • Шараневича
  • Затишна
  • Чупринки
  • Мельника
  • Васильківського
  • Героїв УПА
  • Опільского
  • пл. Липнева
  • Сорохтея
  • Горської
  • Сар’яна
  • Федьковича
  • Антоновича (парна сторона від №4 до №48, непарна сторона  від №7 до №37)
  • Русових
  • Старицького
  • Єфремова
  • Новий Світ
  • Глибока
  • Політехнічна.

Окрім того, у Франківському районі без води буде вся вул. Перфецького і вул. Володимира Великого (48,48а,50,50а,52,54,56,58).

Реклама партнерів

Після завершення ремонту вуличний водопровід промиють. В цей час можливо погіршиться якість води: забарвиться окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
У Львові обговорили роль громадських організацій у правовій державі
Омелян ШЕВЧУК
У Львові обговорили роль громадських організацій у правовій державі

26 листопада у Львові під час круглого столу на тему «Роль громадських організацій у правовій державі» відбулися публічн...

Чому у Львові «зависли» проєкти Громадського бюджету-2020
Наталя ДУЛЯБА
Чому у Львові «зависли» проєкти Громадського бюджету-2020

У Львові – критично низький показник реалізації Громадського бюджету-2020. Станом на кінець листопада він становить лише...

Як отримати водійські права без хабарів. Покрокова інструкція
Вероніка РОЙ
Як отримати водійські права без хабарів. Покрокова інструкція

В Україні давно існує міф, що отримати посвідчення водія можна лише через хабар. Такої думки притримуються близько 90% л...

Штам «Дельта+»: особливості, симптоми та постковідний синдром 
Аліса БЕЛЕЙ
Штам «Дельта+»: особливості, симптоми та постковідний синдром 

Штам коронавірусу «Дельта» мутував – у нього з’явилися нові симптоми. Новий штам назвали «Дельта+», а з основних його си...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів