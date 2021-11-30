Частина Львова залишилась без води

30 листопада з 09:00 год. до 20:00 год. частини Шевченківського, Залізничного і Франківського районів будуть без води. Через те, що на вул. Шевченка – вул. Юнаківа підключатимуть новий водопровід. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Без води будуть вулиці:

Татарбунарська

Моринецька

Яворівська

Кирилівська

Шевченка (парна сторона від №2 до №164, непарна сторона від №11 до №115)

Луцького

Юнаківа

Бортнянського

Єрошенка

Золота

Гуні

Турянського

Яцкова

Скляна

Сосенка

Пстрака

Хорватська

Шведська

Клепарівська

Я.Мудрого

Магазинова

Гушалевича

пл. Князя Святослава

О.Степанівни

Кв.Основ’яненка

Сорохтея

Комарова

Ясна

Залізнична

Стороженка

Чоловського

Щекавицька

Братів Міхновських

Вернигори

М. Вовчка

Морозенка

Кооперативна

Одеська

Голубовича

Хотинська

Коротка

Стародубська

Перова

Городоцька (парна сторона від №44 до №110, непарна сторона від №85 до №151)

До таких вулиць воду подаватимуть з пониженим тиском (до третього поверху):

Озаркевича

Сєченова

Шептицьких

Війтовича

пл. Кропивницького

Меретина

Ангеловича

Шептицького

Карпінського

Архітекторська

Бібліотечна

Професорська

пл.Шашкевича

Технічна

Рилєєва

Матейка

Новаківського

Устияновича

С.Бандери

Тобілевича

Чернівецька

пл. Двірцева

Головацького

Декарта

Одеська

Шараневича

Затишна

Чупринки

Мельника

Васильківського

Героїв УПА

Опільского

пл. Липнева

Сорохтея

Горської

Сар’яна

Федьковича

Антоновича (парна сторона від №4 до №48, непарна сторона від №7 до №37)

Русових

Старицького

Єфремова

Новий Світ

Глибока

Політехнічна.

Окрім того, у Франківському районі без води буде вся вул. Перфецького і вул. Володимира Великого (48,48а,50,50а,52,54,56,58).

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Після завершення ремонту вуличний водопровід промиють. В цей час можливо погіршиться якість води: забарвиться окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

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