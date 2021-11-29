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З військової частини на Львівщині розікрали 6200 літрів дизпалива

Наталя Дуляба

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Правоохоронці викрили схему розкрадання дизельного палива в одній з військових частин на Львівщині. До неї причетні троє військовослужбовців. Про це Львівському порталу повідомили у Спеціалізованій прокуратурі Західного регіону.

Встановлено, що з липня 2020 року по березень 2021-го з військової частини на Львівщині поцупили загалом 6200 літрів дизельного пального. Слідство вважає, що до цього причетні троє військових: прапорщик, начальник складу роти матеріального забезпечення та командир відділення.

«Для вчинення злочину вони формували надлишок дизельного пального, виготовляючи фіктивні документи, розробляли безпечний маршрут для транспортування викраденого та продавали його місцевим мешканцям», – кажуть прокурори.

Такими незаконними діями фігуранти завдали збитків військовій частині на 147 тисяч гривень.

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За цим фактом уже відкрито кримінальне провадження, а трьом військовим оголосили підозру у викрадення військового майна організованою групою (ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.410 ККУ).

Наразі слідство триває, правоохоронці встановлюють всі обставини кримінального правопорушення та інших осіб, що можуть бути до нього причетні.

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