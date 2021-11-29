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У Самборі двоє дітей отруїлися чадним газом

Аліса Белей

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У неділю, 28 листопада, у будинку на вулиці Шевченка у Самборі двоє дітей отруїлися чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як йдеться у повідомленні, близько 17:50 у квартирі будинку на вулиці Шевченка, 64 у Самборі чадним газом отруїлися двоє дітей: дівчинка – 12 років та хлопчик – 7 років. Дітей у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано у Самбірську ЦРЛ.

Квартира обладнана ПГ-4 та двох функційним котлом. Відтак аварійною бригадою ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до квартири через відсутність тяги в димовому каналі котла. Обставини події встановлюються.

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Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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Фото: Google maps

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