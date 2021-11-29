У парку «Залізна вода» облаштовують публічний сад-город

Цими вихідними, 27-28 листопада, у парку «Залізна вода», що у Сихівському районі Львова відбулася чергова акція з облаштування публічного саду-городу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, у межах простору зусиллями волонтерів разом з ГО «Плато», «Екотерра» та «Пермакультура в Україні», встановили 12 підвищених грядок для вирощування різноманітних їстівних культур, а також дві опорні конструкції під майбутній виноградник.

Грядки наповнили компостом із міської станції перероблення харчових і садових відходів і з весни в них можна буде вирощувати різноманітні їстівні культури – ягоди, овочі, пряносмакові трави тощо.

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«У травні, під час однієї з наших перших акцій, в межах простору один з місцевих фермерів подарував нам виноградну лозу різних сортів. Зараз ми вирішили закласти для цих саджанців опорну конструкцію – шпалери – й таким чином частково зонувати територію», – пояснює співкоординатор простору, виконавчий директор ГО «Плато» Микола Рябика.

Організатори кажуть, що підготовка матеріалів та ділянки під встановлення конструкцій зайняла у волонтерів понад місяць та стала ще одним кроком у створенні унікального для Львова публічного простору міського садівництва, городництва та добросусідства.

Взимку організатори продовжать створювати стратегію для подальшого наповнення саду-городу, а з весни обіцяють чимало просвітницьких заходів та планують розпочати повноцінний набір усіх охочих опікуватися встановленими грядками.

Додамо, що встановлення грядок і шпалер відбулося за сприяння Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), у партнерстві з управлінням екології та природних ресурсів ЛМР та ЛКП «Зелений Львів».