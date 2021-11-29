У Львові розробили природний антисептик проти коронавірусу

Студенти-фармацевти «Львівської політехніки» під керівництвом науковців розробили інноваційний дезінфекційний засіб для протидії поширення коронавірусу. До його складу входять природні компоненти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі вишу.

Винайдений дезінфектор наразі має робочу назву Phlosil. Розробники кажуть, що дезінфекційний засіб виготовлений виключно на основі природних компонентів – до його складу входять екстракт Phlomis pungens (рослина залізняк козацький або залізняк колючий) та наночастинки срібла.

«Інноваційний дезінфекційний засіб, який було розроблено, складається з екстракту Phlomis pungens та наночастинок срібла. Антимікробна й антигрибкова активність срібла у формі наночастинок у поєднанні з протизапальною, антиоксидантною і ранозагоювальною дією рослинного екстракту створюють потужну базу для розробки антисептичного засобу з неабияким противірусним потенціалом», – розповіла дослідниця Роксолана Конечна.

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Новий антисептик на основі природних компонентів розробила група молодих дослідників зі «Львівської політехніки»: студент-фармацевт Єгор Базавлук, доцент Анатолій Ігнатович, аспірант Остап Очерклевич, магістр Павло Назаркевич (кафедра електронних обчислювальних машин). Робота проходила під керівництвом доцентів кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Роксолани Конечної та Олени Федорової.

Винайденню нового антисептичного засобу, ефективного у боротьбі з коронавірусом, перебували тривалі наукові дослідження, спрямовані на вивчення хімічного складу лікарських рослин та дослідження їхньої фармакологічної дії.

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Фото: Львівська політехніка