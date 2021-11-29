У Львові Lexus вчинив ДТП на зустрічній смузі. Є травмовані

У Львові внаслідок зіткнення Lexus’а та автомобіля Skoda Fabia в лікарню потрапили четверо людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у неділю, 28 жовтня, о 01:00 год. ночі на вулиці Винниця. Тут 37-річний львів’янин за кермом Lexus RX300 виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в автомобіль Skoda Fabia під керуванням 35-річного місцевого мешканця.

Внаслідок зіткнення постраждали четверо людей: обидва водії та пасажирки Skoda Fabia віком 15 і 36 років. Усіх їх забрали в лікарню.

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За цим фактом уже відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням водійських прав на такий же термін.

Наразі триває слідство.

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