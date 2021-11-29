У Дублянах рятувальники витягнули тіло 34-річної жінки із криниці

У Дублянах 34-річна жінка впала криницю. Рятувальники витягнули її мертвою. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Випадок стався у неділю, 28 листопада, у смт. Дубляни Самбірського району. На території приватного подвір’я у криницю впала 34-річна жінка.

На місце події прибули рятувальники, які взялися витягувати жінку. Коли її витягнули на поверхню, вона вже була мертвою.

Наразі всі обставини події встановлюються.

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