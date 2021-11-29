Red Brunch: львів’ян закликають стати донорами для онкохворих

Команда проєкту «Я, Ніна» та Фундації #ВАРТОЖИТИ запрошує львів’ян на восьмий Red Brunch – щомісячну подію по збору донорської крові для потреб онкохворих людей та військових. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Захід відбудеться 7 грудня з 09:00 до 13:00 год у Будинку Воїна (вул. В. Короленка, 1а).

«В умовах пандемії COVID-19 проблема з нестачею донорської крові вкрай загострилася: донорська кров потрібна в онковідділеннях, пологових будинках, військових шпиталях, опікових відділеннях, хірургічних відділеннях. Хронічно хворі люди, для яких компоненти крові є життєво необхідними, не виживуть без донорської крові», – зазначають організатори.

За результатами семи попередніх Ред Бранчів у Львові, 342 гостя події стали донорами крові. Одна кроводача рятує 3 життя, а це означає, що разом, в рамках події, львів’яни врятували 1026 життів.

Реклама партнерів

Для участі у заході необхідна наявність COVID-сертифікату або негативного ПЛР-тесту. Участь в заході можлива лише після реєстрації.

Реєстрація для донорів крові ТУТ. Про підготовку до кроводачі, рекомендації та протипокази читайте за цим посиланням.

Контакти: +38 093 506 10 91, Марта Гвоздь , керівниця Фундації #ВАРТОЖИТИ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.