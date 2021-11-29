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П’яний львів’янин вдарив ножицями в живіт співмешканку

Ольга Денисяка

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28 листопада на вулиці Миколайчука у  Львові нетверезий 47-річний чоловік вдарив ножицями в живіт свою співмешканку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Близько 16:15 год. 37-річна львів’янка повідомила у поліцію, що її важко поранили.

На місце події негайно прибули поліцейські. Як встановили правоохоронці, тілесні ушкодження львів’янці під час спільного розпиття спиртних напоїв заподіяв її співмешканець, 47-річний місцевий житель. Під час конфлікту він схопив ножиці та вдарив ними жінку в живіт.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального Кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років.

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Досудове розслідування триває.

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