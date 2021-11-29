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На Самбірщині авто перекинулось на дах. Постраждали діти

Ольга Денисяка

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Вночі 28 листопада у Самбірському районі Львівщини перекинувся на дах автомобіль Ford Mondeo. Внаслідок чого травмувався 19-річний водій та двоє пасажирок віком 16 та 17 років. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталася 28 листопада о 01:00 год, на автодорозі «Мостиська-Самбір-Борислав-Дрогобич» у селі Садковичі Самбірського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Ford Mondeo, 19-річний житель одного з сіл Самбірського району, не впорався з керуванням, в’їхав у огорожу та перекинувся.

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Внаслідок ДТП отримали травми і були доставлені до лікарні водій та двоє неповнолітніх пасажирок: мешканок району віком 16 і 17 років.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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Фото: поліція

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