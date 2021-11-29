ОСТАННІ НОВИНИ

Амфетамін, канабіс, MDMA та LSD: у Львові спіймали закладчиків наркотиків

Аліса Белей

|

У Львові правоохоронці спіймали двох львів’ян, які торгували у Львові та області наркотиками. Вартість вилучених у них  наркотичних засобів становить близько 50 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У понеділок, 29 листопада, у поліції повідомили, що 21-річного львів’янина та його 26 річного спільника викрили працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими та співробітниками Львівської митниці.

Правоохоронці встановили, що чоловіки організували збут наркотичних засобів та психотропних речовин через «закладки», домовляючися з покупцями через Інтернет.

Реклама партнерів

Під час обшуків за місцем проживання чоловіків правоохоронці виявили та вилучили та скерували на експертизу: 60 готових згортків канабісу, 35 закладок амфетаміну, 12 – MDMA, 4 – LSD та таблетки екстазі, а також мобільні телефони, електронні ваги, пакети для фасування наркотичних засобів та інші речові докази.

У поліції кажуть, що за цінами «чорного ринку», вартість вилучених наркотичних засобів становить близько 50 тисяч гривень.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів ККУ.

Санкція статті передбачає максимальне покарання – позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: поліція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
У Львові обговорили роль громадських організацій у правовій державі
Омелян ШЕВЧУК
У Львові обговорили роль громадських організацій у правовій державі

26 листопада у Львові під час круглого столу на тему «Роль громадських організацій у правовій державі» відбулися публічн...

Чому у Львові «зависли» проєкти Громадського бюджету-2020
Наталя ДУЛЯБА
Чому у Львові «зависли» проєкти Громадського бюджету-2020

У Львові – критично низький показник реалізації Громадського бюджету-2020. Станом на кінець листопада він становить лише...

Як отримати водійські права без хабарів. Покрокова інструкція
Вероніка РОЙ
Як отримати водійські права без хабарів. Покрокова інструкція

В Україні давно існує міф, що отримати посвідчення водія можна лише через хабар. Такої думки притримуються близько 90% л...

Штам «Дельта+»: особливості, симптоми та постковідний синдром 
Аліса БЕЛЕЙ
Штам «Дельта+»: особливості, симптоми та постковідний синдром 

Штам коронавірусу «Дельта» мутував – у нього з’явилися нові симптоми. Новий штам назвали «Дельта+», а з основних його си...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів