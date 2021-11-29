Амфетамін, канабіс, MDMA та LSD: у Львові спіймали закладчиків наркотиків

У Львові правоохоронці спіймали двох львів’ян, які торгували у Львові та області наркотиками. Вартість вилучених у них наркотичних засобів становить близько 50 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У понеділок, 29 листопада, у поліції повідомили, що 21-річного львів’янина та його 26 річного спільника викрили працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими та співробітниками Львівської митниці.

Правоохоронці встановили, що чоловіки організували збут наркотичних засобів та психотропних речовин через «закладки», домовляючися з покупцями через Інтернет.

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Під час обшуків за місцем проживання чоловіків правоохоронці виявили та вилучили та скерували на експертизу: 60 готових згортків канабісу, 35 закладок амфетаміну, 12 – MDMA, 4 – LSD та таблетки екстазі, а також мобільні телефони, електронні ваги, пакети для фасування наркотичних засобів та інші речові докази.

У поліції кажуть, що за цінами «чорного ринку», вартість вилучених наркотичних засобів становить близько 50 тисяч гривень.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів ККУ.

Санкція статті передбачає максимальне покарання – позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.