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14-річна дівчинка потрапила у лікарню через автозіткнення у Львові

Аліса Белей

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В аварії, що сталась у Львові на вул. Копистинського, постраждала 14-річна дитина. Її із травмами грудної клітки та переломом плечової кістки забрали в лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Попередньо встановлено, що ДТП трапилася у неділю, 28 листопада, у Франківському районі Львова орієнтовно о 17:00 год. Водій автомобіля Ford Escape, 20-річний житель Дублян зіткнувся з Toyota Avensis під керуванням 36-річного львів’янина.

Внаслідок зіткнення постраждала 14-річна дитина, пасажирка Ford Escape. Її із забоєм грудної клітки та перелом правої плечової кістки зі зміщенням госпіталізували у травматологічне відділення Львівської лікарні швидкої медичної допомоги.

Наразі всі обставини аварії з’ясовуються.

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