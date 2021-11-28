У Львові та області синоптики прогнозують похолодання та мокрий сніг

Наступного тижня у Львові та області прогнозують похолодання, подекуди температура повітря вночі опуститься до 6 градусів морозу. Також в області можливий мокрий сніг. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському гідрометцентрі.

У понеділок, 29 листопада, на Львівщині очікується хмарна погода. Синоптики прогнозують дощ з переходом в мокрий сніг та сніг, по півдню території можливі значні опади. На дорогах буде ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом на західний, 9 – 14 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура впродовж доби становитиме 0 – 5° тепла.

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У вівторок, 30 листопада, теж буде хмарна погода з проясненнями, часом невеликий сніг. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер західний, 9 – 14 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі становитиме 1 – 6° морозу, вдень від – 3° морозу до 2° тепла.

У перші дні грудня на Львівщині буде хмарна погода з проясненнями, місцями невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах – ожеледиця. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 0 – 5° морозу, вдень 0 – 5° тепла.

За даними Sinoptik.ua, у Львові протягом тижні теж очікується мокрий сніг. Температура повітря вдень коливатиметься від 0° до 6° тепла.

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Фото: Андрій Прокопенко