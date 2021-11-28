У Львові під час пожежі загинув безхатько

У суботу, 27 листопада, у Львові на вулиці Тракт Глинянський під час пожежі загинув безпритульний. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Близько 18:39 год. на відкритій території на вулиці Тракт Глинянський у Львові сталася пожежа, у якій загинув 63-річний чоловік. У повідомленні вказано, що він був безхатьком.

Внаслідок пожежі вогнем знищено сміття. Пожежу ліквідовано до прибуття рятувальників. Обставини події встановлюються.

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