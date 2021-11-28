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У «Краківці» спіймали 21-річного контрабандиста: намагався перевезти чотири тисячі пачок цигарок

Вероніка Рой

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У неділю вночі, 28 листопада, у пункті пропуску «Краківець-Корчова» під час огляду мікроавтобуса 21-річного жителя Рівненщини митники виявили майже чотири тисячі пачок контрабандних цигарок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської митниці.

Близько 02:40 год. в пункт пропуску «Краківець-Корчова» прибув мікроавтобус Volkswagen Crafter, яким керував 21-річний мешканець Рівненщини. Водій прямував у приватну поїздку до Польщі, тож для проходження митного контролю обрав смугу «зелений коридор». Проте після застосування рентгенотелевізійної системи митники запідозрили, що в авто можуть бути приховані товари.

Під час поглибленого огляду мікроавтобуса митники та прикордонники виявили в конструктивних порожнинах даху 3 820 пачок цигарок без акцизних марок. Доступ до сховища став можливим після демонтажу декоративної обшивки в салоні авто. Попередня вартість товару становить близько 150 тис. гривень.

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За цим фактом складено протокол про порушення митних правил ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Невдовзі справу скерують до суду.

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Фото: Львівська митниця

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