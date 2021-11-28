Офіцери Академії сухопутних військ переймали досвід підготовки інженерів у Канаді

Делегація Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного запозичувала педагогічний досвід у своїх колег в Канаді. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

До складу делегації увійшли начальник кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення полковник Дмитро Окіпняк та старші викладачі цієї ж кафедри підполковник Валерій Малюк і майор Володимир Кирильчук.

Як розповів полковник Дмитро Окіпняк, на запрошення керівництва тренувальної місії ЗС Канади в Україні ЮНІФАЄР вони відвідали Центр бойової підготовки на військовій базі Гейджтаун в однойменному населеному пункті, що в провінції Нью-Брансвік.

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«Метою візиту було ознайомлення з організацією підготовки офіцерів інженерних військ Збройних сил Канади, зокрема з перебігом атестації, яку проходять майбутні канадські офіцери після завершення навчання на базовому інженерному офіцерському курсі», – зазначив офіцер.

Під час візиту представники кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення провели зустрічі з командирами Центру бойової підготовки, Канадської школи військових інженерів та Канадського тренувального центру, що в місті Вейнврай.

Також ознайомилися з організацією системи військової освіти в Центрі бойової підготовки та Канадській школі військових інженерів та із порядком проведення завершальної атестації офіцерів-випускників Канадської школи військових інженерів та діяльністю 1-го Королівського бойового інженерного полку та Канадського маневреного тренувального центру, що дислокуються у Вейнврайті.

«Ця робоча зустріч відкриває для нас можливість на власні очі побачити, як організовано освітній процес у військових навчальних закладах країн-членів НАТО. Ми побачили цікаві й ефективні підходи, які в подальшому плануємо впровадити у процес підготовки курсантів Національної академії сухопутних військ. Це дасть змогу якісно та швидко досягти стандартів НАТО та підвищити рівень компетентності випускників», – підкреслив полковник Дмитро Окіпняк.

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Фото: Академія сухопутних військ