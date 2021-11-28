ОСТАННІ НОВИНИ

Офіцери Академії сухопутних військ переймали досвід підготовки інженерів у Канаді

Вероніка Рой

|

Делегація Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного запозичувала педагогічний досвід у своїх колег в Канаді. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

До складу делегації увійшли начальник кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення полковник Дмитро Окіпняк та старші викладачі цієї ж кафедри підполковник Валерій Малюк і майор Володимир Кирильчук.

Як розповів полковник Дмитро Окіпняк, на запрошення керівництва тренувальної місії ЗС Канади в Україні ЮНІФАЄР вони відвідали Центр бойової підготовки на військовій базі Гейджтаун в однойменному населеному пункті, що в провінції Нью-Брансвік.

Реклама партнерів

«Метою візиту було ознайомлення з організацією підготовки офіцерів інженерних військ Збройних сил Канади, зокрема з перебігом атестації, яку проходять майбутні канадські офіцери після завершення навчання на базовому інженерному офіцерському курсі», – зазначив офіцер.

Під час візиту представники кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення провели зустрічі з командирами Центру бойової підготовки, Канадської школи військових інженерів та Канадського тренувального центру, що в місті Вейнврай.

Також ознайомилися з організацією системи військової освіти в Центрі бойової підготовки та Канадській школі військових інженерів та із порядком проведення завершальної атестації офіцерів-випускників Канадської школи військових інженерів та діяльністю 1-го Королівського бойового інженерного полку та Канадського маневреного тренувального центру, що дислокуються у Вейнврайті.

«Ця робоча зустріч відкриває для нас можливість на власні очі побачити, як організовано освітній процес у військових навчальних закладах країн-членів НАТО. Ми побачили цікаві й ефективні підходи, які в подальшому плануємо впровадити у процес підготовки курсантів Національної академії сухопутних військ. Це дасть змогу якісно та швидко досягти стандартів НАТО та підвищити рівень компетентності випускників», – підкреслив полковник Дмитро Окіпняк.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Академія сухопутних військ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чому у Львові «зависли» проєкти Громадського бюджету-2020
Наталя ДУЛЯБА
Чому у Львові «зависли» проєкти Громадського бюджету-2020

У Львові – критично низький показник реалізації Громадського бюджету-2020. Станом на кінець листопада він становить лише...

Як отримати водійські права без хабарів. Покрокова інструкція
Вероніка РОЙ
Як отримати водійські права без хабарів. Покрокова інструкція

В Україні давно існує міф, що отримати посвідчення водія можна лише через хабар. Такої думки притримуються близько 90% л...

Штам «Дельта+»: особливості, симптоми та постковідний синдром 
Аліса БЕЛЕЙ
Штам «Дельта+»: особливості, симптоми та постковідний синдром 

Штам коронавірусу «Дельта» мутував – у нього з’явилися нові симптоми. Новий штам назвали «Дельта+», а з основних його си...

Великий вечір благодійників: Львів збиратиме кошти на Нацмузей Голодомору
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Великий вечір благодійників: Львів збиратиме кошти на Нацмузей Голодомору

У Львові відбудеться грандіозний благодійний вечір, на який будуть запрошені великі жертводавці, що здійснюють внески на...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів