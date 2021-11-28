Україна серед країн-лідерів за темпами скорочення населення, яке до 2050 року може зменшитися до 35 мільйонів. Про це пише Укрінформ з посиланням на аналітичну довідку ООН «Демографічні процеси».

«Населення України скорочується одним із найшвидших у світі темпів, та, ймовірно, зменшиться до 35 мільйонів до 2050 року», – йдеться в документі.

Низький коефіцієнт народжуваності, високий рівень смертності та постійне зростання рівня зовнішньої міграції руйнують людський капітал України, а отже, й основу для сталого розвитку. В ООН вважають, що недостатній рівень добробуту та відсутність у жінок можливостей поєднувати кар’єру й догляд за дітьми залишається одним із чинників, що заважають українцям мати бажану кількість дітей.

Як зазначається в довідці, поширеність поведінки з високим ступенем ризику та неінфекційні хвороби є одними з основних причин одного з найвищих рівнів смертності в Європі, особливо серед чоловіків. Близько третини українців помирає у віці до 65 років. Понад половині цих смертей можна запобігти.

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За даними приблизних підрахунків, за межами країни постійно перебуває близько 3 мільйонів українських працівників, і їхня чисельність, ймовірно, надалі зростатиме.

Зазначимо, чисельність населення України станом на жовтень 2021 року становила 41 319,8 тис. осіб. Останній перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Тоді загальна кількість населення становила 48 мільйонів 457 тисяч осіб.

Нагадаємо, на Львівщині станом на 1 вересня чисельність наявного населення Львівщини становила 2485,6 тисяч осіб. Упродовж січня-серпня 2021 року чисельність населення зменшилася на 12 122 особи через переважання кількості померлих над кількістю народжених у 2 рази.

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