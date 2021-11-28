Користь і шкода вітаміну C: ТОП-5 фактів від Центру громадського здоров’я

У Центрі громадського здоров’я розповіли, що вітамін C – це незамінний вітамін, який можна отримати лише у їжі рослинного походження. Разом з тим, величезні дози вітаміну С можуть мати негативні наслідки. Про це йдеться на сторінці центру у Facebook.

Фахівці кажуть, що вітамін С бере участь у процесах метаболізму, захищає молекули (білки, ліпіди, вуглеводи та ін.) від пошкодження активними формами кисню, потрібен для синтезу гормонів, що грають важливу роль у реакції серцево-судинної системи на важку інфекцію. Також допомагає засвоювати залізо.

Його дефіцит викликає захворювання під назвою «цинга», що проявляється кровотечами та ламкістю судин.

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Також вітамін C – це незамінний вітамін, який можна отримати лише у їжі рослинного походження. Найбільше знаходиться в таких продуктах: цитрусові, ківі, червоний перець, броколі, смородина, полуниця.

Натомість вплив вітаміну С на перебіг застуди не доведений та потребує більших клінічних випробувань. Він також не сприяє профілактиці ГРВІ й не скорочує тривалість лікування.

Крім цього величезні дози вітаміну С можуть спричинити: діарею, нудоту, блювоту, печію, спазми в животі, головний біль, безсоння. Якщо відчуваєте погіршення стану, звертайтеся до сімейного лікаря. Для більшості людей здорове харчування забезпечує достатню кількість вітаміну С.

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