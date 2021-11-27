Зеленський відреагував на петицію про заборону в'їзду до України росіян

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію активіста Сергія Стерненка про заборону в‘їзду громадянам РФ на територію України або запровадження візового режиму, що набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів громадян. Про це йдеться на сайті президента.

Зеленській відмічає, що від початку агресії Росії проти України навесні 2014 року було запроваджено низку заходів для посилення контролю на українсько-російському кордоні. Зокрема, за словами президента, у 2015 році держава ініціювала зупинення дії окремих положень про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації.

«Україна в односторонньому порядку скасувала можливість в’їзду громадян Росії в Україну на підставі паспорта громадянина РФ або свідоцтва про народження (для дітей віком до 14 років). Відповідне рішення було ухвалено постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2015 року № 23. Наразі в’їзд громадян Росії в Україну здійснюється за дипломатичними, службовими та закордонними паспортами», – йдеться у відповіді Зеленського.

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Разом з тим він каже, що запровадження додаткових змін у режимі поїздок громадян між Україною та Росією «потребує ретельного вивчення й аналізу усіх можливих сценаріїв розвитку, зокрема з точки зору безпекових аспектів та можливих соціальних наслідків нововведень».

Також Зеленський надіслав петицію прем’єр-міністрові України Д.Шмигалю, Секретарю Ради національної безпеки і оборони України О.Данілову та Голові Служби безпеки України І.Баканову. Вони мають проаналізувати відповідність нинішнього режиму в’їзду в Україну росіян потребам забезпечення безпеки України та захисту національних інтересів.

Нагадаємо, відомий активіст Сергій Стерненко створив петицію, якою закликав обмежити права на вʼїзд на територію України громадян держави-агресора РФ. За тиждень петиція зібрала потрібні 25 тисяч голосів.

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Фото: ОП