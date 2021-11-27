Загиблим у ДТП біля Стрия виявився тренер та футболіст Руслан Мостовий

У смертельні ДТП, яка сталася 26 листопада на трасі Київ-Чоп, поблизу Стрия загинув відомий тренер та футболіст Руслан Мостовий. Про це йдеться на сторінці спільноти «Ветерани футболу Прикарпаття» у Facebook.

Як відомо, вчора у селі Любинці Стрийського району автомобіль «Шкода Октавія» в’їхав у відбійник. Від удару автівку розчавило, а 47-річний водій загинув на місці події.

Згодом стало відомо, що загиблим в аварії є відомий тренер та футболіст Руслан Мостовий.

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«Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та друзям Руслана Мостового, у зв’язку із його смертю, яка сталась сьогодні (26 листопада, – ред.) , о 10:40 , внаслідок ДТП у Стрийському районі, на Львівщини», – йдеться у повідомленні спільноти «Ветерани футболу Прикарпаття».

Руслан Мостовий – вихованець львівського футболу. Три сезони виступав у складі вищолігового «Прикарпаття, провівши 57 матчів, у яких відзначився 3 забитими м’ячами. Виступав також за команди Східної Галичини – ФСК «Прикарпаття», «Хутровик», «Тисмениця», «Техно-Центр», «Рогатин», «Енергетик» Бурштин.

Улітку 2016 року ввійшов до тренерського штабу відновленого ФК «Львів». На початку листопада того ж року офіційно очолив винниківський «Рух»

В сезоні 2019-2020 рр. був головним тренером ГО МФК «Прикарпаття», з яким боровся за збереження прописки у Першій лізі. У квітні цього року був звільнений з посади.

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