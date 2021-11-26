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На трасі Київ – Чоп водій загинув, врізавшись у відбійник

Наталя Дуляба

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47-річний водій загинув внаслідок зіткнення з відбійником неподалік Стрия. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у п’ятницю, 26 листопада, орієнтовно 10:40 год. на трасі Київ – Чоп у селі Любинці Стрийського району. Тут автомобіль «Шкода Октавія» в’їхав у відбійник. Від удару автівку розчавило.

Як встановили правоохоронці, 47-річний водій, місцевий мешканець, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та врізався у відбійник. Чоловік не вижив – від отриманих травм загинув на місці.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Наразі триває слідство, поліцейські встановлюють усі обставини смертельної автопригоди.

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