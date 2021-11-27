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У центрі Львова запалили тисячі лампадок у пам’ять про жертв Голодоморів

Вероніка Рой

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28 листопада Львівщина разом з усією Україною вшанувала пам’ять жертв Голодоморів. День вбитих мільйонів українців вшановують щороку, в четверту суботу листопада. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Біля пам’ятника Тарасові Шевченку представники влади, громадськості та небайдужі львів’яни вшанували хвилиною мовчання пам’ять закатованих голодом мільйонів українців.

Опісля, духівництво відслужило екуменічну панахиду за жертвами голодоморів 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 років.

Далі присутні долучилися до Всеукраїнської акції «Запали свічку». На площі запалали тисячі лампадок в пам’ять про мільйони українців, вбитих під час геноциду українського народу.

Довідка

У ХХ столітті Україна пережила три Голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і 1946-1947 років.

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Лише після оголошення незалежності України почалося розслідування масштабів найбільшого Голодомору 1932-1933 років. За різними оцінками, тоді загинули близько 4,5 мільйонів українців.

У 2006 років Рада офіційно визнала Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу. Геноцидом Голодомор крім України також визнали ще 17 країн.

У 2010 році судовим розглядом завершилася кримінальна справа за фактом здійснення злочину геноциду. Винними суд визнав сім вищих керівників СРСР та УСРР, і констатував, що за даними науково-демографічної експертизи загальна кількість людських втрат від Голодомору становить 3 мільйони 941 тисячу осіб.

Також за даними слідства визначили, що втрати українців у частині ненароджених становлять 6 мільйонів 122 тисячі осіб.

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