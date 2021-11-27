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У приміщенні львівської Ратуші знайшли гранату. Згодом виявилося, що це муляж

Вероніка Рой

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У суботу ввечері, 27 листопада, у приміщенні Львівської міськради виявили гранату. Після огляду вибухотехніка виявилось, що це не бойова граната, а сувенірна. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За словами директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олега Забарила, гранату виявили на другому поверсі львівської Ратуші. На місце прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

«Місце на 2 поверсі Ратуші, де знайдено предмет, схожий на гранату, було обстежено старшим інспектором-вибухотехніком. І виявилось, що це не бойова, а сувенірна граната – муляж, виготовлений з дерева та пофарбований у відповідні кольори», – повідомив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило.

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Фото: ЛМР

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